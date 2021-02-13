Одна из больниц Башкирии получила новый аппарат за более чем 5,4 миллионов рублей

Одна из больниц Башкирии получила дорогостоящее оборудование, поставленное в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Ультразвуковой портативный аппарат LOGIQ E с комплектом из пяти датчиков был направлен в Центральную районную больницу Белебея. Обошлось оборудование в более чем 5,4 миллиона рублей. Приобретен он был за счет республиканского бюджета в целях оснащения медоборудованием новых Центров амбулаторной онкологической помощи.

Датчики, находящиеся в комплекте с аппаратом, необходимы для исследований органов брюшной полости, мочеполовой системы и не только, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.

Напомним, что в минувшем году в Башкирии было открыто 4 таких центра в Уфе, Стерлитамаке, на базе Белебеевской и Белорецкой больниц. До конца 2021 года в республике запланировано создание в общей сложности 13 центров.

Центры амбулаторной онкологической помощи оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь, осуществляют маршрутизацию пациентов в онкологические диспансеры, также обладают компетенциями для проведения, оценки динамики и эффективности химиотерапевтического лечения, назначения паллиативной медпомощи и реабилитации. Пресс-служба Минздрава РБ