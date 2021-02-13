В Башкирии наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

В Башкирии отмечен рост числа заболевших ОРВИ. На сегодня в республике, по данным Минздрава РБ, заболели уже 24 483 человека.

Министерство здравоохранения Башкирии привело данные по итогам пятой недели года. Если говорить о числе заболевших в последнюю неделю января и в первую неделю февраля, то отмечается рост заболевших на 1,2%.

Однако в Уфе, где уже зафиксировано 6 774 факта заболевания ОРВИ, напростив наблюдается снижение – на 14%. И если в республике показатель заболеваемости уже превысил эпидемический порог на 21%, то в Уфе он пока остается на уровне эпидемического порога.

Около 50% заболевших составляют дети до 17 лет. За 5 неделю 2021 года было обследовано лабораторно на носительство вирусов гриппа и ОРВИ 346 человек. Доля положительных находок составила 10,7% от числа исследований. В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапновирус. Пресс-служба Минздрава РБ

Сейчас ситуацию контролирует республиканский Роспотребнадзор. А пока Минздрав рекомендует соблюдать правила личной профилактики. Имеется ввиду сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей, использовать маску, избегать тесных контактов с людьми, у которых выражаются признаки заболевания: чихание, кашель или насморк.