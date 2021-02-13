В Башкирии за сутки было подтверждено 160 случаев коронавируса

В Башкирии наблюдается стабильное увеличение числа заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию выявили еще у 160 человек.

На данный момент, по информации оперативного штаба республики, в Башкирии было зарегистрировано 26 374 человек с новой коронавирусной инфекцией. Цифры приведены с учетом заражений за последние сутки.