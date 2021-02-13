В Башкирии за сутки было подтверждено 160 случаев коронавируса

В Башкирии наблюдается стабильное увеличение числа заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию выявили еще у 160 человек.
На данный момент, по информации оперативного штаба республики, в Башкирии было зарегистрировано 26 374 человек с новой коронавирусной инфекцией. Цифры приведены с учетом заражений за последние сутки.
Также в Башкирии из общего числа заболевших выписано к 13 февраля 20 267 человек, в том числе 253 – за сутки. Зафиксировано 4 смерти, вместе с ними общее число погибших в республике от коронавируса достигло 224 человек.