В России за сутки от коронавируса погибли 502 пациента

В России за сутки было зарегистрировано 14 861 случаев инфицирования коронавирусом. Судя по данным последних дней, ежедневый показатель продолжает потихоньку снижаться.
Учитывая актуальные данные, в России за весь период пандемии было выявлено 4 057 698 случаев коронавируса. На сегодняшний день в стране проведено уже более 106,4 миллионов тестов.
Также федеральный оперштаб сообщает, что в России по выздоровлению выписано к 13 февраля 3 577 907 человек. Однако зарегистрированы и смерти среди пациентов с подтвержденным Covid-19. За сутки скончались 502 человека, всего с начала пандемии – 79 696.