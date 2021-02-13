В России за сутки от коронавируса погибли 502 пациента

В России за сутки было зарегистрировано 14 861 случаев инфицирования коронавирусом. Судя по данным последних дней, ежедневый показатель продолжает потихоньку снижаться.

Учитывая актуальные данные, в России за весь период пандемии было выявлено 4 057 698 случаев коронавируса. На сегодняшний день в стране проведено уже более 106,4 миллионов тестов.