В Башкирии ночью произошло страшное ДТП: госпитализирована женщина

Минувшей ночью в Башкирии произошло страшное ДТП, в котором пострадала водитель одного из автомобилей. Женщину увезли в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие было совершено в Стерлитамаке на ул. Технической в ночное время. Daewoo Nexia, за рулем которой находилась 39-летняя жительница Гафурийского района Башкирии, столкнулась с Kia Ceed, управляемой 29-летним жителем Стерлитамака. Последнее авто за мгновение до ДТП двигалось навстречу.

Известно, что женщина получила травмы и была тут же госпитализирована на карете скорой помощи. От медосвидетельствования на наличие алкоголя в организме пострадавшая отказалась, сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство.

Фото: скриншот видео ГИБДД РБ