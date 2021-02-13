В Кумертау пальцы мальчика застряли в пластиковом подстаканнике

В Кумертау на днях произошел неприятный инцидент. Пальцы мальчика застряли в пластиковом подстаканнике. Без помощи спасателей здесь не обошлось.

Родители ребенка 2014 года рождения вместе с ним решили отправиться на семинар. Здесь были расставлены кресла с пластиковыми подстаканниками. Ребенок просунул руку в этот самый подстаканник. Но вытащить так и не смог – два пальца застряли.