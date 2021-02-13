В Кумертау пальцы мальчика застряли в пластиковом подстаканнике

В Кумертау на днях произошел неприятный инцидент. Пальцы мальчика застряли в пластиковом подстаканнике. Без помощи спасателей здесь не обошлось.

Фото №1 - В Кумертау пальцы мальчика застряли в пластиковом подстаканнике

Родители ребенка 2014 года рождения вместе с ним решили отправиться на семинар. Здесь были расставлены кресла с пластиковыми подстаканниками. Ребенок просунул руку в этот самый подстаканник. Но вытащить так и не смог – два пальца застряли.

Родители самостоятельно не смогли помочь ребенку. Пришлось вызывать спасателей. В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что все завершилось благополучно.

Все закончилось хорошо, в медицинской помощи ребенок не нуждался. Спасатели извлекли пальцы мальчика с помощью кусачек.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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