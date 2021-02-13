В Уфе при ДТП с микроавтобусом пострадали две женщины

В Уфе накануне произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.

В ГИБДД Уфы рассказали, что транспортные средства столкнулись напротив дома №14 на ул. Лесотехникума. Предварительно установлено, что водитель, управляющий автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался вдоль улицы Лесотехникума и начал разворачиваться.

В это время со стороны ул. Комсомольской двигался Mitsubishi Outlander. В итоге два автомобиля столкнулись. Но от удара первое авто откинуло, что привело к столкновению со стоящим микроавтобусом, выполняющим движение по маршруту №244.

Сообщается, что в результате ДТП за медпомощью обратились две женщины. Обе находились в салоне микроавтобуса. На данный момент ГИБДД ведет разбирательство по факту происшествия.