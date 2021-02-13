Прокуратура взялась за дело о пожаре в Башкирии, в котором погибли двое детей

Прокуратура расследует дело о пожаре в Башкирии, в котором погибли двое детей. Ранее расследованием занялись и сотрудники Следственного комитета.

Напомним, что пожар произошел в частном жилом доме в селе Зирган Мелеузовского района республики. В доме находились трое детей и трое взрослых. Двое несовершеннолетних погибли во время пожара. Остальные смогли спастись.

На место выехал Евгений Валеев, мелеузовский межрайонный прокурор. В пресс-службе ведомства сообщают, что в ходе проверки будет проведена оценка исполнению законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Отдельно будет изучен вопрос соблюдения требований пожарной безопасности.