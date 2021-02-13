Установлен размер прожиточного минимума в Башкирии на 2021 год

В Башкирии установили размер прожиточного минимума для всех слоев населения на 2021 год. Постановление опубликовано под подписью Премьер-министра РБ Андрея Назарова.
В документе сказано, что прожиточный минимум в Башкирии сегодня составляет 10 015 рублей на душу населения. Пенсионеры могут рассчитывать на прожиточный минимум в размере 9 605 рублей.
Для детей прожиточный минимум определен в размере 10 077 рублей. Трудоспособному населению полагается прожиточный минимум в сумме 10 641 рублей.
Данное постановление, согласно тексту, будет действительно до 31 декабря этого года включительно.