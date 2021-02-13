В Уфе автомобиль въехал в остановку и сбил пешехода

В Уфе автомобиль Toyota Hilux въехал в остановку общественного транспорта и по пути сбил мужчину. Пострадавший как раз находился на этой остановке.

Все произошло сегодня, 13 февраля, примерно в 11 часов на бульваре Ибрагимова. В ГИБДД рассказали, что пострадал мужчина 1956 года рождения. ДТП было совершено из-за того, что водитель иномарки, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением.