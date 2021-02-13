В Уфе директор торговой организации задержан при передаче взятки

Директор одной из торговых организаций в Уфе задержан при передаче взятки. Мужчина пытался подкупить сотрудника Орджоникидзевского районного отдела Уфы УФССП.

Мужчина 53 лет имел долги по исполнительному производству. Он предложил приставу деньги, чтобы решить свою проблему и отменить запрет регистрационных действий в отношении трех транспортных средств, которые и принадлежали организации. Незаконные действия мужчины только усугубили его положение.