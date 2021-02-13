Пять кейсов из Башкирии признаны лучшими и вошли в АСИ

Пять кейсов из Башкирии были признаны лучшими и вошли в «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды». Его подготовили эксперты Агентства стратегических инициатив.

Речь идет о таких объектах, как белорецкий парк культуры и отдыха, арт-центр «Воскресенский завод», павильон «АртTerria Межгорья», новый пешеходный маршрут в Зилаире и благоустройство центра в Давлеканово.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что эти проекты признаны лучшими как в России, так и в мире.

Они признаны лучшими не только в России, но и в мире и соседствуют с актуальными кейсами из Австрии, Бразилии, Канады, Мексики и Шотландии. Радий Хабиров, Глава РБ

Советник руководителя республики и куратор Института развития городов Ольга Сарапулова подчеркнула, что в этой работе над указными выше проектами получилось собрать важные пожелания местных жителей и оформить их, а также найти деньги на реализацию.