В Башкирии короткая оттепель снова сменится морозом

В Башкирии субботнее тепло снова сменится постепенным похолоданием. Чего ждать от погоды в ближайшие дни, рассказали в Башгидрометцентре.

По данным синоптиков, в воскресенье 14 февраля температура воздуха начнет понижаться. Первая половина грядущей недели должна быть уже довольно морозной. Утром в понедельник температура воздуха опустится в среднем по республике до -11 градусов. Днем – до минус 12 градусов, а вечером - аж до -18.