Уфа попала в список городов России, где чаще всего нарушают ПДД

В России провели опрос среди пешеходов. Спрашивали о том, кто и как часто нарушает правила дорожного движения в городе. Уфа попала в перечень опрошенных городов.
Социологический опрос был проведен независимым исследовательским агентством Zoom Market в январе текущего года. Их интересовало, в каких городах России жители чаще всего нарушают ПДД.
Всего пешеходам было задано 4 вопроса. Первый - касался автомобилистов и нарушению ими ПДД в отношении пешеходов. Во втором вопросе речь шла о пропуске со стороны автомобилистов на «зебрах». Ну и оставшиеся два вопроса коснулись парковки в установленных местах и категории водителей, наиболее часто нарушающих ПДД.
Уфа оказалась на 12 месте по России среди опрошенных городов, сразу после Самары и Волгограда. А вот первая тройка выглядит так: Махачкала, Ростов-на-Дону и Краснодар. Всего в списке приведено 28 городов России. Последней в списке оказалась Москва.