Уфа попала в список городов России, где чаще всего нарушают ПДД

В России провели опрос среди пешеходов. Спрашивали о том, кто и как часто нарушает правила дорожного движения в городе. Уфа попала в перечень опрошенных городов.

Социологический опрос был проведен независимым исследовательским агентством Zoom Market в январе текущего года. Их интересовало, в каких городах России жители чаще всего нарушают ПДД.

Всего пешеходам было задано 4 вопроса. Первый - касался автомобилистов и нарушению ими ПДД в отношении пешеходов. Во втором вопросе речь шла о пропуске со стороны автомобилистов на «зебрах». Ну и оставшиеся два вопроса коснулись парковки в установленных местах и категории водителей, наиболее часто нарушающих ПДД.