Житель Башкирии лишился более 2,5 миллионов рублей

Житель Башкирии повелся на уловки мошенников и лишился очень крупной суммы денег. Но понял это мужчина не сразу.

Фото №1 - Житель Башкирии лишился более 2,5 миллионов рублей

В полицию обратился 49-летний житель села Мишкино. Он рассказал правоохранителям, что ему позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что с его карты кто-то пытается списать деньги. Чтобы избежать списания, по словам собеседника, нужно было продиктовать реквизиты и коды подтверждений операций.

Старая схема сработала, и пострадавший перевел мошеннику почти полтора миллиона рублей. Но лжесотрудник банка отметил, что снять деньги неизвестные пытаются и с еще одного счета, находящегося в другом банке. Мужичине предложили перевести все средства на некий резервный счет. Так, пострадавший перевел еще более 1,1 миллиона рублей.

Лишь позже житель Мишкинского района понял, что стал жертвой аферистов и сообщил о произошедшем в полицию. Следственным подразделением Отдела МВД России по Мишкинскому району возбуждены уголовные дела о краже по ч.3 ст.158 и мошенничестве по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пресс-служба МВД по РБ
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