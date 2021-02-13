Житель Башкирии лишился более 2,5 миллионов рублей

Житель Башкирии повелся на уловки мошенников и лишился очень крупной суммы денег. Но понял это мужчина не сразу.

В полицию обратился 49-летний житель села Мишкино. Он рассказал правоохранителям, что ему позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что с его карты кто-то пытается списать деньги. Чтобы избежать списания, по словам собеседника, нужно было продиктовать реквизиты и коды подтверждений операций.

Старая схема сработала, и пострадавший перевел мошеннику почти полтора миллиона рублей. Но лжесотрудник банка отметил, что снять деньги неизвестные пытаются и с еще одного счета, находящегося в другом банке. Мужичине предложили перевести все средства на некий резервный счет. Так, пострадавший перевел еще более 1,1 миллиона рублей.