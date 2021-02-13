В Башкирии пьяный мужчина вынес из магазина алкоголь

В Башкирии произошла кража в одном из популярных магазинов. Пьяный мужчина решил пронести мимо кассы алкоголь.
Инцидент произошел в Стерлитамаке, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, взял со стеллажа с алкоголем две бутылки коньяка и прошел мимо касс, не оплатив товары на сумму около 800 рублей.
После выхода из торговой точки преступник убежал. Но его вскоре отыскали. По данным МВД Башкирии, им оказался ранее судимый 29-летний житель Стерлитамака. Выяснилось, что вор нигде не работает.