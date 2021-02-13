В Башкирии пьяный мужчина вынес из магазина алкоголь

В Башкирии произошла кража в одном из популярных магазинов. Пьяный мужчина решил пронести мимо кассы алкоголь.

Инцидент произошел в Стерлитамаке, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин, взял со стеллажа с алкоголем две бутылки коньяка и прошел мимо касс, не оплатив товары на сумму около 800 рублей.