В Башкирии за месяц выросли цены на все виды моторного топлива

В Башкирии за прошедший месяц, то есть за январь, подорожали все виды моторного топлива. Статистические данные привел Башкортостанстат.

Согласно анализу динамики потребительских цен за январь текущего года, в Башкирии цена на топливо АИ-92 выросло с 42,85 до 43,11 рублей за литр. Заметно подорожание и у топлива АИ-95. Если в декабре литр стоил 45,86 рублей, то в январе цена выросла до 46,14 рублей.

За литр АИ-98 в декабре прошлого года автомобилисты отдавали 51,97 рублей, а в январе – уже 52,33 рубля.