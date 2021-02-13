В Башкирии за месяц выросли цены на все виды моторного топлива

В Башкирии за прошедший месяц, то есть за январь, подорожали все виды моторного топлива. Статистические данные привел Башкортостанстат.
Согласно анализу динамики потребительских цен за январь текущего года, в Башкирии цена на топливо АИ-92 выросло с 42,85 до 43,11 рублей за литр. Заметно подорожание и у топлива АИ-95. Если в декабре литр стоил 45,86 рублей, то в январе цена выросла до 46,14 рублей.
За литр АИ-98 в декабре прошлого года автомобилисты отдавали 51,97 рублей, а в январе – уже 52,33 рубля.
Поднялась цена и у дизельного топлива. В декабре 2020 года литр топлива стоил 47,82 рублей, а в январе стоимость литра дизеля выросла до 47,91 рублей.