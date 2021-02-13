В Башкирии дважды обманутые дольщики получили денежную компенсацию

Дважды обманутые обрели свой дом. Федеральный фонд обманутых дольщиков принял решение выплачивать компенсации гражданам, которые так и не сумели заселиться в свои квартиры. В этом году долгожданное новоселье отметила семья Насифуллиных. Супруги спустя шесть лет ожидания сумели получить долгожданные метры.
Уже дважды обманутым дольщикам на этот раз улыбнулась удача. Несостоявшиеся новоселы жилого комплекса «Дубрава» получили деньги взамен квартирам. На третий раз супруги Насифуллины решили не рисковать: купили уже готовое жильё.
А ведь чтобы жить в своей квартире Ильшат Насифуллин, к слову, инвалид и отец двух детей-школьников, продал комнату в общежитии и вложил материнский капитал. Кроме потрепанных нервов, мечта стоила ему более 2,5 миллионов рублей.
Близость к столице и развивающаяся инфраструктура подкупила семью Насифуллиных. Трёшку с доплатой супруги приобрели в микрорайоне Молодёжный. Кстати, село Миловка станет третьим населенным пунктом в Башкортостане, где появится одна из самых больших школ в республике. Образовательное учреждение рассчитано на 1225 учащихся.
Общая площадь школы – 18 тысяч квадратных метров. В четырёхэтажном здании расположится актовый зал практически на 500 мест и столовая на 420. В спортзале оборудуют инвентарные, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и лыжехранилище. Рядом с образовательным учреждением в скором времени будет сдан и детский сад на 180 мест
Сейчас в республике ведётся активная работа с обманутыми дольщиками. Денежные выплаты получили уже свыше 680 человек. Сумма компенсаций превысила 940 миллионов рублей. В этом году в рамках совместных мероприятий с Федеральным фондом заявлен 31 проблемный объект, а это две тысячи пострадавших дольщиков по районам и городам республики, которые очень надеются отпраздновать долгожданное новоселье.