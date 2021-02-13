В Башкирии дважды обманутые дольщики получили денежную компенсацию

Дважды обманутые обрели свой дом. Федеральный фонд обманутых дольщиков принял решение выплачивать компенсации гражданам, которые так и не сумели заселиться в свои квартиры. В этом году долгожданное новоселье отметила семья Насифуллиных. Супруги спустя шесть лет ожидания сумели получить долгожданные метры.

Уже дважды обманутым дольщикам на этот раз улыбнулась удача. Несостоявшиеся новоселы жилого комплекса «Дубрава» получили деньги взамен квартирам. На третий раз супруги Насифуллины решили не рисковать: купили уже готовое жильё.

Я изначально покупал квартиру в «Серебряном ручье», в Дёме-9. Потом было предложение, и оттуда я перешел в «Дубраву», потому что понимал, что «Серебряный ручей» не достроят. И потом обанкротилось там, и мы получили выплаты с фонда и решили уже приобрести здесь. Скажем так, дважды обманутый дольщик, очень незавидная судьба. Ильшат Насифуллин

А ведь чтобы жить в своей квартире Ильшат Насифуллин, к слову, инвалид и отец двух детей-школьников, продал комнату в общежитии и вложил материнский капитал. Кроме потрепанных нервов, мечта стоила ему более 2,5 миллионов рублей.

Квартирка, конечно, нравится. Большая. Но вот плохо то, что маршрутки пока не все ходят. А так очень нравится. Чистый воздух всё-таки. За городом. Дети играются на улице. У каждого своя отдельная комната. Гузалия Насифуллина

Близость к столице и развивающаяся инфраструктура подкупила семью Насифуллиных. Трёшку с доплатой супруги приобрели в микрорайоне Молодёжный. Кстати, село Миловка станет третьим населенным пунктом в Башкортостане, где появится одна из самых больших школ в республике. Образовательное учреждение рассчитано на 1225 учащихся.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы по устройству коробки у нас выполнены. Сейчас ведутся работы по отделке. Задействовано порядка 150 человек на объекте. Остаётся выполнить работы по наступлению положительных температур. Это благоустройство и устройство всех площадок. Это беговые дорожки, стадион и ограждение вокруг школы. Ильшат Ахметшин, руководитель проекта ООО «Билд»

Общая площадь школы – 18 тысяч квадратных метров. В четырёхэтажном здании расположится актовый зал практически на 500 мест и столовая на 420. В спортзале оборудуют инвентарные, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и лыжехранилище. Рядом с образовательным учреждением в скором времени будет сдан и детский сад на 180 мест

Садик уже на стадии ввода, на данный момент там идёт поставка оборудования и его монтаж. Данный садик очень яркий, современный. Там есть спортивный и музыкальный зал. Группы дошкольного детского сада хорошо оснащены. Инна Иксанова, заместитель начальника ГКУ Управление капитального строительства Республики Башкортостан