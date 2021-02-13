Выживший в громком ДТП на Сочинской в Уфе нуждается в дорогой операции

Ровно полгода прошло с момента крупнейшего ДТП с тремя погибшими на Сочинской в Уфе. Тогда пьяный водитель-рецидивист уснул за рулем «Тойоты Ленд Крузер» и на огромной скорости снес отечественную легковушку. Все жертвы из одной семьи, лишь единственному человеку из вазовской «девятки» удалось уцелеть, и то сейчас его жизнь зависит от нас, неравнодушных людей. 23-летнему парню неправильно установили титановую пластину, и теперь ему требуется дорогостоящая операция, которую согласились сделать немецкие врачи.

Она не может сдержать своих слез, но старается быть на связи со своим теперь уже единственным сыном чуть ли не круглосуточно. По ту сторону экрана 23-летний Икромджон старается выжить уже полгода. Это кадры того самого ДТП. В августе прошлого года пьяный водитель, будучи уже лишенным водительских прав за то же нарушение, на внедорожнике на всей скорости сносит вазовскую «девятку», в которой находился Икромджон вместе со своими братьями. Тогда в отечественном авто от полученных травм погибли все, кроме него.

Старший сын позвонил, сказал, что закончили на работе. Сейчас, говорит, приедем, стол накрывай, покушаем. А потом телефон выключил. Позже мне звонят, говорят, сын умер. Дилфуза Тошмонова, мать пострадавших

В этот момент для Дилфузы Ташмоновой мир словно перестал существовать, рассказывает убитая горем мать. Единственным поводом жить для нее стал Икромджон, которого в тяжелом состоянии доставили в 12-ю больницу. Первую операцию парню сделали в Уфе, но что-то пошло не так, и титановая пластина в грудной клетке была установлена неправильно, рассказывают родственники семьи. Потом его перевезли уже на родину, в Узбекистан, там врачи тоже оказались бессильны.

Сейчас еще вторую операцию сделали, а за третью не берутся, говорят, что у них нет таких технологий. Сейчас его домой отвезли, он там лежит. Тулкен Нормаматов, родственник погибших

Икромджон останется инвалидом, кроме того, врачи не исключают того, что парень может умереть от неправильно установленной пластины. В России и СНГ такие операции не проводят, но есть шанс выжить и даже снова встать на ноги, если провести ее во Фрайбурге – немецкие врачи готовы взяться. Правда, сумма баснословная – 11 миллионов рублей. Семья просит помощи у всех неравнодушных людей. Реквизиты для помощи указаны ниже – это номер счета Дилфузы Ташмоновой.

СЧЕТ: 40820810706000441903 (СБЕРБАНК)

Если есть возможность, кто сколько может помочь. Если мы наберем, обязательно полетим в Германию лечить оставшегося сына, поднять его на ноги потом надо, а то мать одна теперь осталась. Тулкен Нормаматов, родственник погибших

У погибшего 21-летнего Мухаметджана остался годовалый ребенок и супруга, также как и у прикованного к койке Икромджона. Стоит отметить, что виновник ДТП Эдуард Гайнанов за эти полгода так и не принес семье извинений.

Вчера тоже суд был, ни извините, ничего не сказал. – Какое наказание хотите для него? – Чтобы всю жизнь в тюрьме сидел. Дилфуза Тошмонова, мать пострадавших

Тела погибших были доставлены в Узбекистан, братьев похоронили на Родине. Но если не собрать нужную сумму для операции, рядом с ними может появиться еще одна надгробная плита – третьего брата. Дилфуза Тошмонова собирается вылететь к выжившему сыну первым же рейсом после заключительного заседания.