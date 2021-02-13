В Башкирии почти 100 работников хлебокомбината остались без работы

В Белорецке почти 100 человек остались без работы. Это практически весь коллектив местного хлебокомбината. Люди утверждают: подписать заявления по собственному желанию их вынудили. И многие теперь остались без средств к существованию. А работа комбината, просуществовавшего около 90 лет, остановлена.
«Хлебозавод будет закрыт, кто не напишет заявление, приходить будет некуда». Такой ультиматум руководство Белорецкого хлебокомбината предъявило коллективу в январе этого года. По словам работников, им сообщили, что с 1 февраля здесь уже никого не будет. А вот те, кто не подпишет заявление на увольнение по собственному желанию, вряд ли смогут получить свои деньги.
По словам теперь уже бывших сотрудников руководство аргументировало свои действия тем, что у предприятия многомиллионный долг. А на вопрос о сокращении люди получали отказ.
Чтобы встретиться с руководством, мы отправились на хлебокомбинат. Однако встретили там только одинокого охранника. Во время съемок за территорией комбината в нашу журналистскую работу решили вмешаться неизвестные лица. Причем они не скупились на угрозы. Полиция почему-то так и не приехала.
В телефонном разговоре руководитель предприятия Егор Тимофеев заявил, что уже не имеет никакого отношения к комбинату.
В пресс-службе магнитогорской компании «Ситно», куда входит Белорецкий хлебокомбинат, нам ответили, что не видят проблем в остановке работы предприятия. Ведь есть же другие товаропроизводители.
Законный представитель работников хлебокомбината уже подала коллективный иск в суд, который подписали 40 человек. Они намерены добиться восстановления на предприятии и увольнения уже по сокращению с выплатой всех компенсаций, как того требует трудовой кодекс
Ситуацией заинтересовались и правоохранительные органы.
Работников поддерживает и администрация района и в случае необходимости готова помочь с трудоустройством.
Многие уволенные сотрудники отдали комбинату не один десяток лет, здесь сложились целые трудовые династии. А найти другую работу большинство людей не может, особенно те, кто предпенсионного возраста. Ведь на ту самую пенсию они хотели уйти с родного комбината. А теперь он пуст, как и кошельки бывших работников.