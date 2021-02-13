В Башкирии почти 100 работников хлебокомбината остались без работы

В Белорецке почти 100 человек остались без работы. Это практически весь коллектив местного хлебокомбината. Люди утверждают: подписать заявления по собственному желанию их вынудили. И многие теперь остались без средств к существованию. А работа комбината, просуществовавшего около 90 лет, остановлена.

«Хлебозавод будет закрыт, кто не напишет заявление, приходить будет некуда». Такой ультиматум руководство Белорецкого хлебокомбината предъявило коллективу в январе этого года. По словам работников, им сообщили, что с 1 февраля здесь уже никого не будет. А вот те, кто не подпишет заявление на увольнение по собственному желанию, вряд ли смогут получить свои деньги.

Просто побоялись остаться без зарплаты и без документов, трудовых книжек. Если не подпишем заявления, зарплату не дадут, сказали. Татьяна Баранова, бывший работник Белорецкого хлебокомбината

По словам теперь уже бывших сотрудников руководство аргументировало свои действия тем, что у предприятия многомиллионный долг. А на вопрос о сокращении люди получали отказ.

Когда люди от шока отошли, начали возмущаться, здесь они уже переиграли, подготовили новые бланки – уже не на увольнение по собственному желанию, а на расторжение договора по соглашению сторон. Елена Байбулатова, бывший работник Белорецкого хлебокомбината

Я мама троих детей, вдова, нам предложили остаться работать – охранять здание. После подписания всех документов на увольнение новые для устройства на работу нам не дали. Надежда Колтунова, бывший работник Белорецкого хлебокомбината

Чтобы встретиться с руководством, мы отправились на хлебокомбинат. Однако встретили там только одинокого охранника. Во время съемок за территорией комбината в нашу журналистскую работу решили вмешаться неизвестные лица. Причем они не скупились на угрозы. Полиция почему-то так и не приехала.

В телефонном разговоре руководитель предприятия Егор Тимофеев заявил, что уже не имеет никакого отношения к комбинату.

Я уже не являюсь директором, общайтесь с нашей пресс-службой. Егор Тимофеев, бывший директор Белорецкого хлебокомбината

В пресс-службе магнитогорской компании «Ситно», куда входит Белорецкий хлебокомбинат, нам ответили, что не видят проблем в остановке работы предприятия. Ведь есть же другие товаропроизводители.

Законный представитель работников хлебокомбината уже подала коллективный иск в суд, который подписали 40 человек. Они намерены добиться восстановления на предприятии и увольнения уже по сокращению с выплатой всех компенсаций, как того требует трудовой кодекс

Не может быть такого, что все сотрудники в один день изъявили желание уволиться. У нас есть доказательства, которые подтверждают понуждение к подписанию заявления. Мы их представим в суд. Римма Баева, руководитель юридической фирмы, представитель бывших работников Белорецкого хлебокомбината

Ситуацией заинтересовались и правоохранительные органы.

Мы подали запрос руководству о предоставлении всей документации. Восстановить на работу их может только суд. Андрей Ёлкин, заместитель Белорецкого межрайонного прокурора

Работников поддерживает и администрация района и в случае необходимости готова помочь с трудоустройством.

Организация на территории нашего района, там наши люди, мы их не оставим и будем с ними до последнего бороться за справедливость. Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района