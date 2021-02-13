Бизнес на царской рыбе. Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров посетил форелевое хозяйство в Бижбулякском районе. 5 лет назад предприятие получило грант на развитие рыбоводства. Средства направили на строительство инкубационного цеха для получения икры форели, выращивания молодняка и товарной рыбы.
В год хозяйство производит около 20 тонн продукции. В планах фермеров – заняться разведением рыб осетровых и карповых пород, а также освоением консервирования икры и вакуумной упаковки рыбы. Но на покупку оборудования у владельцев хозяйства пока нет финансовых возможностей. Премьер-министр предложил включить проект развития рыбоводческого фермерского хозяйства на ближайшем заседании «Сельского часа».
В ходе визита в Бижбулякский район Андрей Назаров обсудил с главами муниципалитетов из 6 ближайших районов вопросы развития городских и сельских поселений республики. Руководитель кабмина подчеркнул, что Башкортостан достойно закончил 2020 год, несмотря на негативное влияние пандемии, ухудшение макроэкономической ситуаций и падение цен на нефть, в регионе строились школы и детские сады, в районах открыты десятки новых ФАПов, возведены современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. В текущем году акцент будет сделан на развитии пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе через поддержку малых и средних производителей продуктов питания. Задача – вывести их на переработку и дальнейшую реализацию, в том числе через систему сельскохозяйственной потребительской кооперации.