Андрей Назаров посетил форелевое хозяйство в Бижбулякском районе

Бизнес на царской рыбе. Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров посетил форелевое хозяйство в Бижбулякском районе. 5 лет назад предприятие получило грант на развитие рыбоводства. Средства направили на строительство инкубационного цеха для получения икры форели, выращивания молодняка и товарной рыбы.

В год хозяйство производит около 20 тонн продукции. В планах фермеров – заняться разведением рыб осетровых и карповых пород, а также освоением консервирования икры и вакуумной упаковки рыбы. Но на покупку оборудования у владельцев хозяйства пока нет финансовых возможностей. Премьер-министр предложил включить проект развития рыбоводческого фермерского хозяйства на ближайшем заседании «Сельского часа».

Фото №1 - Андрей Назаров посетил форелевое хозяйство в Бижбулякском районе

Огромное хозяйство, а получается, что, если выручка 5 миллионов в год, 3 миллиона на корм, миллион на зарплату и другие расходы, остается миллион. Огромную работу делают, а результат финансовый не очень-то большой. Поэтому только масштабировать, инкубаторы делать. Посмотрим. То есть естественно нужна помощь от государства на старте, чтобы масштаб увеличить. Если в 4-5 раз увеличить, то уже какой-то жирок появится, и они смогут развиваться.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №2 - Андрей Назаров посетил форелевое хозяйство в Бижбулякском районе

В ходе визита в Бижбулякский район Андрей Назаров обсудил с главами муниципалитетов из 6 ближайших районов вопросы развития городских и сельских поселений республики. Руководитель кабмина подчеркнул, что Башкортостан достойно закончил 2020 год, несмотря на негативное влияние пандемии, ухудшение макроэкономической ситуаций и падение цен на нефть, в регионе строились школы и детские сады, в районах открыты десятки новых ФАПов, возведены современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. В текущем году акцент будет сделан на развитии пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе через поддержку малых и средних производителей продуктов питания. Задача – вывести их на переработку и дальнейшую реализацию, в том числе через систему сельскохозяйственной потребительской кооперации.

На самом деле после пандемии это наш первый семинар с главами сельских поселений в череде семинаров. Я считаю, что они очень важны, и я очень рада, что мы их продолжили. Мы говорили о проблемах земельного законодательства, о вопросах разработки карьеров, о лицензировании этой деятельности, мы говорили о пожарной безопасности, о проблемах в здравоохранении, о вакцинации. То есть массу вопросов обсудили. 

Татьяна Саенко, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по вопросам госслужбы и кадровой политики
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Мы непосредственно видим, как тяжело было нашим медицинским работникам именно в селе, так как очень много пожилых людей. Они сутками работали. Поэтому мы подняли вопрос при возможности об увеличении медицинских работников именно на селе. Мы пообщались с коллегами с других районов. Много вопросов именно местного значения, которые мы обсуждаем все вместе. Это вопросы карьеров, обслуживания дорог, всё это непосредственно вопросы наших полномочий. 

Фанур Валишин, глава Бакинского сельсовета Стерлибашевского района
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