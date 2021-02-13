Андрей Назаров посетил форелевое хозяйство в Бижбулякском районе

В ходе визита в Бижбулякский район Андрей Назаров обсудил с главами муниципалитетов из 6 ближайших районов вопросы развития городских и сельских поселений республики. Руководитель кабмина подчеркнул, что Башкортостан достойно закончил 2020 год, несмотря на негативное влияние пандемии, ухудшение макроэкономической ситуаций и падение цен на нефть, в регионе строились школы и детские сады, в районах открыты десятки новых ФАПов, возведены современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. В текущем году акцент будет сделан на развитии пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе через поддержку малых и средних производителей продуктов питания. Задача – вывести их на переработку и дальнейшую реализацию, в том числе через систему сельскохозяйственной потребительской кооперации.