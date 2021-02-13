Строительство музейного комплекса «Шульган-Таш» близится к завершению

Ускорить строительно-монтажные работы музейного комплекса «Шульган-Таш» – такую задачу перед подрядчиком поставили власти республики. Объект должен быть сдан в этом году. Помимо завершения строительства самого здания, предстоит еще кропотливый труд по организации экспозиций, то есть воссозданию копий наскальных рисунков Каповой пещеры.

Пещера Шульган-Таш известна во всем мире благодаря наскальным рисункам первобытного человека периода палеолита. Этим изображениям более 15 тысяч лет, говорят ученые.

Вот эти картинки охрой сделаны, как красным нарисовано. У нас в пещере есть гравировки, есть рисунки, сделанные пальцами, по мягкому субстрату, по мягкой скале. Алексей Солодейников, сотрудник музея Государственного природного заповедника «Шульган-Таш»

Основная задача на текущий момент – сохранить древнюю живопись. Определенную опасность представляет нарастающая с каждым годом туристическая нагрузка. В связи с этим было принято решение построить на территории заповедника «Шульган-Таш» историко-музейный комплекс.

Пусть не оригинал, но практически один в один наскальную живопись пещеры в скором времени можно будет увидеть в музейном комплексе «Шульган-Таш». Строительно-монтажные работы близятся к завершению. Идет подготовка к созданию экспозиций. Она будет оформляться с применением передовых бесконтактных методов копирования древних наскальных изображений. В этом должны помочь опытные французские коллеги. Ведь именно на территории их страны имеются пещеры, близкие по наскальным изображениям к Шульган-Таш.

Проект экспозиции был представлен впервые в рамках выездного совещания, которое было посвящено вопросам своевременного введения в эксплуатацию музейного комплекса и подготовки номинации объекта «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перед научным сообществом сейчас одной из главных задач является подготовка документации для включения пещеры Шульган-Таш в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ученым предстоит подготовить номинации с полным геологическим и археологическим изложением. Одним словом, нужно раскрыть всю информацию, о которой известно на сегодняшний день ученым.

Недавно в залах пещеры завершилась установка автономной системы мониторинга микроклимата. Это еще одна ответственная работа по сохранению наскальной живописи. Три больших станции и 26 небольших датчиков собирают информацию о влажности, температуре, содержании углекислого газа в воздухе и других параметрах.





Основная цель – это мониторинг процессов так называемой конденсационной коррозии в условиях отложения карбонатов, то есть она нужна, чтобы понимать микроклиматические, гидрологические условия. Скоро еще появится дополнительная станция для мониторинга химического состава воды. Ольга Червецова, научный сотрудник государственного природного заповедника «Шульган-Таш»

Введение в эксплуатацию музейного комплекса как раз должно снизить губительную для пещеры антропогенную нагрузку. Также это поможет рационально распределить туристские потоки по территории буферной зоны пещеры.

Данный музейный комплекс в последующем должен стать местом притяжения туристов со всего мира, а также стать еще одной точкой экономического роста для Бурзянского района. Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан