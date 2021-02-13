В Башкирии члены регионального отделения КПРФ подвели итоги работы в 2020 году

Итоги работы подвели члены башкирского отделения партии КПРФ. Отчетно-выборная конференция прошла в 27-й раз. Делегаты проанализировали работу партии за прошедший период, обсудили результаты работы в направлении социально-экономического развития жизни республики.

Также коммунисты озвучили цели на дальнейший период работы. В 21-м году состоятся выборы в Госдуму, в Уфе будет переизбираться совет городского округа. Республиканский комитет КПРФ планирует принять участие в этих кампаниях. На конференции состоялось избрание нового состава республиканского комитета и контрольно-ревизионной комиссии.