В Башкирии прошла всероссийская гонка «Лыжня России»

Более 150 тысяч участников вышли на старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Это мероприятие стало самым крупным в спортивной жизни региона в 2021 году. По традиции на старт вышли любители здорового образа жизни, спортсмены, ветераны. Но нашлись и те, кто впервые примерил лыжные ботинки.

Старт всероссийской гонки «Лыжня России» как символ возрождения спортивной жизни в республике. Это первое физкультурно-массовое мероприятие такого масштаба за последний год.​Только в Уфе на дистанцию​ вышли более 30 тысяч любителей здорового образа жизни. Стартовали раздельно в несколько забегов. Школьники, ​ ветераны, любители, спортсмены и не только.​

​Сын в интернете сидит. Он мне вчера и передал, я даже разволновался. Сергей Башарин​, участник ​ всероссийской гонки «Лыжня России – 2021»

Были и те, кто предпочел тренировке в спортзале​ гонку на свежем воздухе. Так, стартовые номера получили​ полиатлонисты, пловцы и футболисты. А вот Мирсаит Курбонов из Таджикистана впервые в жизни примерил лыжные ботинки.

Всероссийская массовая лыжная гонка затронула все 63 муниципальных образования Башкортостана. В Уфе старт прошел сразу на 7 площадках, в каждом из районов столицы республики. Так, например, в Ленинском районе стартовые номера получили почти 3 тысячи лыжников.

В Иглинском районе​ лучших в разных категориях выявляли 4 тысячи лыжников. Среди них как дебютанты, так и постоянные участники всероссийских соревнований.​

В Кумертау самой младшей участницей «Лыжни России» стала трехлетняя спортсменка. В Туймазинском районе выступали в индивидуальном зачете и семьями, а также на лыжах и санях.