В Башкирии прошла всероссийская гонка «Лыжня России»

Более 150 тысяч участников вышли на старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Это мероприятие стало самым крупным в спортивной жизни региона в 2021 году. По традиции на старт вышли любители здорового образа жизни, спортсмены, ветераны. Но нашлись и те, кто впервые примерил лыжные ботинки.
Старт всероссийской гонки «Лыжня России» как символ возрождения спортивной жизни в республике. Это первое физкультурно-массовое мероприятие такого масштаба за последний год.Только в Уфе на дистанцию вышли более 30 тысяч любителей здорового образа жизни. Стартовали раздельно в несколько забегов. Школьники, ветераны, любители, спортсмены и не только.
Были и те, кто предпочел тренировке в спортзале гонку на свежем воздухе. Так, стартовые номера получили полиатлонисты, пловцы и футболисты. А вот Мирсаит Курбонов из Таджикистана впервые в жизни примерил лыжные ботинки.
Всероссийская массовая лыжная гонка затронула все 63 муниципальных образования Башкортостана. В Уфе старт прошел сразу на 7 площадках, в каждом из районов столицы республики. Так, например, в Ленинском районе стартовые номера получили почти 3 тысячи лыжников.
В Иглинском районе лучших в разных категориях выявляли 4 тысячи лыжников. Среди них как дебютанты, так и постоянные участники всероссийских соревнований.
В Кумертау самой младшей участницей «Лыжни России» стала трехлетняя спортсменка. В Туймазинском районе выступали в индивидуальном зачете и семьями, а также на лыжах и санях.
В Уфе тоже не обошлось без семейных подрядов. Особенно болельщикам запомнился семилетний Таир. На последних метрах дистанции он бесстрашно прорывался к ленточке наряду с опытными гонщиками. А в какой-то момент спортсменов оказалось так много, что финишного створа было недостаточно для завершающего маневра. Но на самом деле все остались довольны и при съемках этого сюжета никто не пострадал.