В Башкирии легковушка вылетела в кювет: есть пострадавшие

На трассе в Башкирии произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 24-летняя девушка. Авария была зарегистрирована в Давлекановском районе на 22 км автодороги Давлеканово-Толбазы.

Сообщается, что 39-летний мужчина за рулем «Лады Калины» не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара машина перевернулась несколько раз.

Известно, что в салоне была 24-летняя пассажирка. Экстренно прибывшая карета «скорой помощи» госпитализировала девушку в больницу: у нее диагностированы различные серьезные травмы. Отмечается, что состояние удовлетворительное.