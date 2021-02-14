В Уфе обнаружен обезображенный труп женщины с перерезанным горлом

Кровавая трагедия разыгралась в одной из уфимских квартир. В своем доме была обнаружена мертвая 39-летняя женщина в луже крови.
Сообщается, что неизвестный перерезал женщине горло. По предварительной версии, убийство произошло пару дней назад. Погибшая перестала выходить на связь с родственниками, которые и забили тревогу. Придя к ней в квартиру, близкие обнаружили страшную картину: женщина лежала в луже собственной крови, а на ее теле были множественные ранения.
Сотрудники следственно-оперативной группы передали тело женщины на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия следователи забрали два окровавленных ножа и сотовый телефон. Криминалисты также обнаружили в квартире отпечатки пальцев, которые, предположительно, не принадлежат погибшей, сообщает «КП- Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Фото: Олег Золото