В Уфе обнаружен обезображенный труп женщины с перерезанным горлом

Кровавая трагедия разыгралась в одной из уфимских квартир. В своем доме была обнаружена мертвая 39-летняя женщина в луже крови.

Сообщается, что неизвестный перерезал женщине горло. По предварительной версии, убийство произошло пару дней назад. Погибшая перестала выходить на связь с родственниками, которые и забили тревогу. Придя к ней в квартиру, близкие обнаружили страшную картину: женщина лежала в луже собственной крови, а на ее теле были множественные ранения.