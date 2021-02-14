Минздрав Башкирии: в республике от COVID-19 скончались еще четыре пациента

В Башкирии число зараженных коронавирусом за сутки пошло на спад. Если в течение недели данный показатель был на уровне 160-163 случаев, то к концу это недели цифра опустилась до 158.
Общее число инфицированных за все время пандемии достигло отметки в 26 532 человека.
Из них 228 жителям республики не удалось побороть болезнь, они скончались от осложнений, вызванных covid-19. Только за минувшие сутки болезнь забрала жизни еще четырех человек.
Добавим, что за прошедшие 24 часа вырос показатель выздоровления. Из больниц было выписано 285 человек, 20 552 - за все время.