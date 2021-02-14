«Чувство безысходности»: в Башкирии 8-летнего ребенка травили в школе, а его мать избивал муж

Два месяца Марина проходила лечение от алкоголизма. Сын во время лечения мамы проживал в реабилитационном центре: учился, занимался спортом и очень ждал маму. Марина очень маленькая и хрупкая женщина, но она смогла проявить волю и настойчивость. Главной её силой всегда оставалась удивительно нежная любовь к сыну. Под новый год, как и положено, случились чудеса. Так в декабре семья Марины оказались в удивительном гостеприимном доме - Кризисный центр для женщин и детей.

Милана Скоробогатова