«Чувство безысходности»: в Башкирии 8-летнего ребенка травили в школе, а его мать избивал муж
В Башкирии 8-летний ребенок столкнулся с травлей в школе. О его истории рассказала детский омбудсмен Милана Скоробогатова в своих социальных сетях.
Все началось с того, что уполномоченному по правам ребенка попало видео, на котором запечатлено, как одноклассники мальчика издеваются над ним. Ролик прислала знакомая семьи, в которой воспитывался школьник. Женщина очень просила разобраться с ситуацией и помочь мальчику.
Как только специалисты начали разбираться в деле, вскрылись и другие, еще более трагичные детали. Оказалось, что мама ребенка является жертвой домашнего насилия, дома ее избивал муж, а из-за чувства одиночества и беспомощности женщина пристрастилась к алкоголю.
Выяснили, что мама тоже нуждается в срочной помощи, так как живёт в ситуации домашнего
насилия со стороны бывшего мужа. Чувство безысходности спровоцировало
пристрастие к алкоголю, далее последовали - потеря работы, отсутствие денег,
долги по коммунальным услугам, отключение газа и электричества в доме. С момента нашего знакомства мама Марина (имя изменено, - прим.ред.)
показала свою готовность идти вместе с нами.
Милана Скоробогатова
Однако это история со счастливым концом. Сейчас Марина с сыном находятся в кризисном центре, строят планы на будущее и пытаются забыть весь кошмар, который с ними произошел.
Два месяца Марина проходила лечение от алкоголизма. Сын во
время лечения мамы проживал в реабилитационном центре: учился, занимался
спортом и очень ждал маму. Марина очень маленькая и хрупкая женщина, но она
смогла проявить волю и настойчивость. Главной её силой всегда оставалась
удивительно нежная любовь к сыну. Под новый год, как и положено, случились чудеса.
Так в декабре семья Марины оказались в удивительном
гостеприимном доме - Кризисный центр для женщин и детей.