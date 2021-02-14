В Уфе прошёл романтический забег «LOVERUN-2021»

В Уфе состоялся любовный забег «LOVERUN-2021». Мероприятие проходит в столице Башкирии уже седьмой год подряд. Романтическая акция с каждым годом становится все популярнее у уфимцев, жителей Башкирии и гостей из других регионов.
В этот раз в забеге участвовали более 300 человек из девяти регионов страны.
Дистанции этого года: 2,5 км (1 круг), 5 км (2 круга по 2,5 км), 10 км (4 круга по 2,5 км) и 21,1 км (7 кругов по 3 км), их можно пробежать в одиночку или в паре.
Победителей дистанций наградили призами – брендированными браслетами и медалями в форме сердца.
По словам организаторов, подобные спортивные мероприятия уже стали доброй традицией и получают положительный отклик у жителей всей страны. А любительский спорт - от слова любовь.