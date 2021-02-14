В Уфе прошёл романтический забег «LOVERUN-2021»

Мы - спортивная семья. У нас двое детей и они тоже участвуют в детских забегах. На «LOVERUN» приходим вдвоём с женой уже второй раз. Нам нравится проводить время активно, на свежем воздухе. Уверен, совместный спорт - залог крепких семейных отношений.

Ильвир Зарипов, участник забега