В Уфе прошёл романтический забег «LOVERUN-2021»

В Уфе состоялся любовный забег «LOVERUN-2021». Мероприятие проходит в столице Башкирии уже седьмой год подряд. Романтическая акция с каждым годом становится все популярнее у уфимцев, жителей Башкирии и гостей из других регионов.

Фото №1 - В Уфе прошёл романтический забег «LOVERUN-2021»

В этот раз в забеге участвовали более 300 человек из девяти регионов страны. 

Дистанции этого года: 2,5 км (1 круг), 5 км (2 круга по 2,5 км), 10 км (4 круга по 2,5 км) и 21,1 км (7 кругов по 3 км), их можно пробежать в одиночку или в паре.

Победителей дистанций наградили призами – брендированными браслетами и медалями в форме сердца.

Мы - спортивная семья. У нас двое детей и они тоже участвуют в детских забегах. На «LOVERUN» приходим вдвоём с женой уже второй раз. Нам нравится проводить время активно, на свежем воздухе. Уверен, совместный спорт - залог крепких семейных отношений.

Ильвир Зарипов, участник забега

По словам организаторов, подобные спортивные мероприятия уже стали доброй традицией и получают положительный отклик у жителей всей страны. А любительский спорт - от слова любовь.

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