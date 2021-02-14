«Ездили на базар»: на трассе в Башкирии трагически погиб 78-летний мужчина

Жуткая авария, произошедшая на трассе в Башкирии, унесла жизнь 78-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, авария была зарегистрирована в Хайбуллинском районе сегодня, 14 февраля, несколько часов назад.

Фото №1 - «Ездили на базар»: на трассе в Башкирии трагически погиб 78-летний мужчина

Семейная пара возвращалась домой с воскресного базара на своем автомобиле ВАЗ-2121. В какой-то момент мужчина потерял управлением над машиной и его стало заносить на обочину. После неудачных попыток вырулить авто выкинуло в кювет: от удара «Нива» несколько раз перевернулась.

Сообщается, что водитель скончался сразу же от полученных травм. О состоянии его супруги не сообщается.

Авария произошла в полдень на 16 км автодороги Садовый-Ивановка.  Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

пресс-служба ГИБДД по РБ
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