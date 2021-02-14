В Башкирии из-за сильной метели ограничили движение на трассах

На трассе М5 в Башкортостане, а также соседних Татарстане и Оренбургской области введено временное ограничение движения. Оно касается пассажирских автобусов, маршрутного и легкового такси, а также грузового транспорта.

Причина – низовая метель, обильный снегопад и, как следствие, плохая видимость. Автолюбителей просят соблюдать предельную внимательность и осторожность. Региональное МЧС предупреждает о шквалистом усилении ветра до 22 м/с.