В Башкирии из-за сильной метели ограничили движение на трассах

На трассе М5 в Башкортостане, а также соседних Татарстане и Оренбургской области введено временное ограничение движения. Оно касается пассажирских автобусов, маршрутного и легкового такси, а также грузового транспорта.
Причина – низовая метель, обильный снегопад и, как следствие, плохая видимость. Автолюбителей просят соблюдать предельную внимательность и осторожность. Региональное МЧС предупреждает о шквалистом усилении ветра до 22 м/с.
Между тем в Башкирии вновь похолодает до -30 градусов. Подмораживать начнет уже сегодня ночью. Температура воздуха ожидается -8…-13. Завтра при прояснениях столбики термометров опустятся до -21 градуса. Но температурный минимум февраля ожидается во вторник.