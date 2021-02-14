Стало известно состояние выживших в страшном пожаре в Башкирии, где погибли двое детей

Со слов женщины, она попыталась сама потушить горение, но сделать это не удалось. Помещение быстро заполнилось дымом, тогда она взяла за руку детей, сказала им идти друг за дружкой и за ней. Когда вышли из дома, оказалось, что с ней рядом находится только один ребенок.

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан