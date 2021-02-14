Стало известно состояние выживших в страшном пожаре в Башкирии, где погибли двое детей

Стало известно состояние мамы и ее 9-летнего сына, пострадавших при пожаре в  Мелеузовском  районе. Оба отравились угарным газом, на сегодняшний день продолжают лечение в больнице, сообщили телеканалу БСТ.

Пострадавшие стабильные, в состоянии средней тяжести, прокомментировали в Минздраве республики.  Младшие сыновья женщины 5 и 6 лет  погибли. Уголовное дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сосед, Володя кричит: «Звоните, звоните в пожарную!» Галя выбежала босиком прямо по снегу. Соседи прибежали, пытались зайти туда – невозможно. Мальчиков пытались реанимировать, один, вроде, сначала живой был, но не получилось.

Нина Бурамбаева, очевидец
Фото №1 - Стало известно состояние выживших в страшном пожаре в Башкирии, где погибли двое детей

Со слов женщины, она попыталась сама потушить горение, но сделать это не удалось. Помещение быстро заполнилось дымом, тогда она взяла за руку детей, сказала им идти друг за дружкой и за ней. Когда вышли из дома, оказалось, что с ней рядом находится только один ребенок.

Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Фото №2 - Стало известно состояние выживших в страшном пожаре в Башкирии, где погибли двое детей

Семья была социально-благополучная, на учете не состояла. Мама не работала, присматривала за детьми. Отец трудится на стекольном заводе в Салавате. Сейчас специалисты, в том числе криминалисты, устанавливают причины произошедшей трагедии.

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