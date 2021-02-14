Стало известно состояние выживших в страшном пожаре в Башкирии, где погибли двое детей

Стало известно состояние мамы и ее 9-летнего сына, пострадавших при пожаре в Мелеузовском районе. Оба отравились угарным газом, на сегодняшний день продолжают лечение в больнице, сообщили телеканалу БСТ.
Пострадавшие стабильные, в состоянии средней тяжести, прокомментировали в Минздраве республики. Младшие сыновья женщины 5 и 6 лет погибли. Уголовное дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Семья была социально-благополучная, на учете не состояла. Мама не работала, присматривала за детьми. Отец трудится на стекольном заводе в Салавате. Сейчас специалисты, в том числе криминалисты, устанавливают причины произошедшей трагедии.