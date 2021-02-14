В Башкирии на гонку «Лыжня России» вышли 150 тысяч участников

​В Уфе не обошлось без семейных подрядов. Особенно болельщикам запомнился семилетний Таир. На последних метрах дистанции он бесстрашно прорывался к ленточке наряду с опытными гонщиками.​ А в какой-то момент спортсменов оказалось так много, что финишного створа было недостаточно для завершающего маневра.​ Но на самом деле все остались довольны и при съемках этого ​ сюжета никто не пострадал.