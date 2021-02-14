В Башкирии на гонку «Лыжня России» вышли 150 тысяч участников

Более 150 тысяч участников вышли на старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России».  Это мероприятие стало самым крупным в спортивной жизни региона в 2021 году. Событие затронуло все муниципальные образования республики.

Старт всероссийской гонки «Лыжня России» как символ возрождения спортивной жизни в республике. Это первое физкультурно-массовое мероприятие такого масштаба за последний год.​

Планировали 120 тысяч. Но оказалось больше –150 тысяч.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

​Только в Уфе на дистанцию ​ вышли более 30 тысяч любителей здорового образа жизни. Стартовали раздельно в несколько забегов. Школьники, ​ ветераны, любители, спортсмены и не только.​ ​Были и те, кто предпочел тренировке в спортзале ​ гонку на свежем воздухе. Так, стартовые номера получили ​ полиатлонисты, ​ пловцы и футболисты. А вот Мирсаит Курбонов из Таджикистана впервые в жизни примерил лыжные ботинки.

Фото №1 - В Башкирии на гонку «Лыжня России» вышли 150 тысяч участников

​​Ранее студенты УГНТУ бросили вызов ректору университета. В видеообращении иностранцы ​ пообещали обогнать его в лыжных гонках. Последние недели ребята усердно тренируются. А эти соревнования стали своего рода генеральной репетицией. Студенты серьезно намерены победить.​

Я тоже намерен. Все хотят стать победителями.

Олег Баулин, ректор УГНТУ, участник ​ всероссийской гонки «Лыжня россии-2021» ​
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​Готовились к соревнованиям не только участники, но и организаторы. На столичном спорткомплексе «Биатлон» с пяти утра работал новый ретрак. Подарок от Федерации биатлона и лыжного спорта республики появился как раз вовремя, на неделе здесь новое оборудование вручили спортшколам. Впереди множество соревнований, да и тренировки спортсменам удобнее проводить на подготовленной трассе.​

​В Уфе  не обошлось без семейных подрядов. Особенно болельщикам запомнился семилетний Таир. На последних метрах дистанции он бесстрашно прорывался к ленточке наряду с опытными гонщиками.​ А в какой-то момент спортсменов оказалось так много, что финишного створа было недостаточно для завершающего маневра.​ Но на самом деле все остались довольны и при съемках этого ​ сюжета никто не пострадал.

Пенальти
Уфиская волна