В Башкирии на гонку «Лыжня России» вышли 150 тысяч участников

Более 150 тысяч участников вышли на старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Это мероприятие стало самым крупным в спортивной жизни региона в 2021 году. Событие затронуло все муниципальные образования республики.
Старт всероссийской гонки «Лыжня России» как символ возрождения спортивной жизни в республике. Это первое физкультурно-массовое мероприятие такого масштаба за последний год.
Только в Уфе на дистанцию вышли более 30 тысяч любителей здорового образа жизни. Стартовали раздельно в несколько забегов. Школьники, ветераны, любители, спортсмены и не только. Были и те, кто предпочел тренировке в спортзале гонку на свежем воздухе. Так, стартовые номера получили полиатлонисты, пловцы и футболисты. А вот Мирсаит Курбонов из Таджикистана впервые в жизни примерил лыжные ботинки.
Ранее студенты УГНТУ бросили вызов ректору университета. В видеообращении иностранцы пообещали обогнать его в лыжных гонках. Последние недели ребята усердно тренируются. А эти соревнования стали своего рода генеральной репетицией. Студенты серьезно намерены победить.
Готовились к соревнованиям не только участники, но и организаторы. На столичном спорткомплексе «Биатлон» с пяти утра работал новый ретрак. Подарок от Федерации биатлона и лыжного спорта республики появился как раз вовремя, на неделе здесь новое оборудование вручили спортшколам. Впереди множество соревнований, да и тренировки спортсменам удобнее проводить на подготовленной трассе.
В Уфе не обошлось без семейных подрядов. Особенно болельщикам запомнился семилетний Таир. На последних метрах дистанции он бесстрашно прорывался к ленточке наряду с опытными гонщиками. А в какой-то момент спортсменов оказалось так много, что финишного створа было недостаточно для завершающего маневра. Но на самом деле все остались довольны и при съемках этого сюжета никто не пострадал.