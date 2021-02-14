Телеканал БСТ показал новый выпуск «Территории женского счастья», посвященный ЗОЖ

Трехчасовой марафон по «Территории женского счастья». На телеканале БСТ прошел очередной выпуск открытой академии. На этот раз спикеры обсуждали здоровый образ жизни. Проект «Территория женского счастья» во время пандемии перешел в телевизионный формат. Но как раз это увеличило аудиторию программы и расширило географию участников. Темой сегодняшнего выпуска стал здоровый образ жизни. Кстати, некоторые герои проекта нашли свою любовь благодаря спорту.
Цветы в семейной жизни Татьяны сменились на кулаки мужа. Постоянный страх стал поводом для обращения в ресурсный центр. Регине повезло с супругом, но жизненные обстоятельства тоже заставили ее просить о помощи. Вместе с родственниками и пятью детьми женщина делит 15 квадратных метров жилплощади. В таких условиях думать о макияже и прическе не приходится.
Регина и Татьяна – героини проекта «Преображение». В зеркало они посмотрят только в конце передачи. Пока же девушки в секретной комнате меняют внешность, в студии программы Эльбрус Нигматуллин готовит завтрак. Стронгмен не только сдвигает с места самолеты – на кухне умело обращается с тарелками. И точно знает, где искать счастье.
Тема сегодняшней территории женского счастья – здоровый образ жизни. Спорт 70 лет назад соединил семью Фаниса и Альбины Исхаковых. До сих пор пара не пропускает сдачу комплекса ГТО. А Владислав и Анастасия стали семьей после 10-километровой пробежки. Мужчина сделал предложение на забеге влюбленных.
Каринэ Хабирова, несмотря на то, что совсем недавно стала мамой в третий раз, не пропустила проект. Во время пандемии академия стала телевизионной. Но в районы продолжают выезжать, пусть и в усеченном составе, специалисты медицинского профиля.
От болезней систем кровообращения спасет движение. Хотя бы 40-минутная, но ежедневная прогулка, советует главный врач скорой помощи. Доказывает рекомендацию «турбоняняйка» – так называет себя Людмила. В 58 она легко балансирует и отжимается. Женщины в Бурзянском районе не уступают столичным спортсменкам. Гиревой спорт и скандинавская ходьба – только часть увлечений пенсионерок. Хотя их сложно так назвать.
А вот руководитель администрации Главы республики, которому на работе приходится иметь дело с кучей документов, в обычной жизни предпочитает интеллектуальным шашкам горный альпинизм.
Участницы проекта «Преображение» в зеркале увидели себя не только с новым макияжем и прической. Стилисты подобрали гардероб по фигуре. Увидев непривычный образ, девушки решили выглядеть так всегда.
Попасть на «Территорию женского счастья» благодаря телеформату можно, включив телевизор. Но как только будут сняты ограничения, академия снова станет выездной, обещают организаторы.