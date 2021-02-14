Телеканал БСТ показал новый выпуск «Территории женского счастья», посвященный ЗОЖ

Трехчасовой марафон по «Территории женского счастья». На телеканале БСТ прошел очередной выпуск открытой академии. На этот раз спикеры обсуждали здоровый образ жизни. Проект «Территория женского счастья» во время пандемии перешел в телевизионный формат. Но как раз это увеличило аудиторию программы и расширило географию участников. Темой сегодняшнего выпуска стал здоровый образ жизни. Кстати, некоторые герои проекта нашли свою любовь благодаря спорту.

Цветы в семейной жизни Татьяны сменились на кулаки мужа. Постоянный страх стал поводом для обращения в ресурсный центр. Регине повезло с супругом, но жизненные обстоятельства тоже заставили ее просить о помощи. Вместе с родственниками и пятью детьми женщина делит 15 квадратных метров жилплощади. В таких условиях думать о макияже и прическе не приходится.

До этого проекта я бы просто встала, сделал бы хвостик и пошла готовить кушать. А сейчас сижу, и мне так приятно, что со мной что-то делают. Делайте, что хотите, только не красьте в зеленый и не стригите коротко. Регина Абрамова, участница проекта «Территория женского счастья»

Регина и Татьяна – героини проекта «Преображение». В зеркало они посмотрят только в конце передачи. Пока же девушки в секретной комнате меняют внешность, в студии программы Эльбрус Нигматуллин готовит завтрак. Стронгмен не только сдвигает с места самолеты – на кухне умело обращается с тарелками. И точно знает, где искать счастье.

Ищите счастье внутри себя. В идеале это мужчина и женщина, но если вы одиноки, это не повод огорчаться: значит, все впереди. Эльбрус Нигматуллин, самый сильный человек России

Тема сегодняшней территории женского счастья – здоровый образ жизни. Спорт 70 лет назад соединил семью Фаниса и Альбины Исхаковых. До сих пор пара не пропускает сдачу комплекса ГТО. А Владислав и Анастасия стали семьей после 10-километровой пробежки. Мужчина сделал предложение на забеге влюбленных.

Не бывает только женское счастье. Оно неотъемлемо связано с мужчинами. Если окружают ее достойные мужчины, коллеги, то тогда территория женского счастья полная. Рашида Султанова, председатель регионального отделения Союза женщин России в Башкортостане

Каринэ Хабирова, несмотря на то, что совсем недавно стала мамой в третий раз, не пропустила проект. Во время пандемии академия стала телевизионной. Но в районы продолжают выезжать, пусть и в усеченном составе, специалисты медицинского профиля.

Хочется обратить внимание населения и системы здравоохранения на то, чтобы люди понимали, что силы надо направить на профилактику заболеваний, а не лечить то, что мы получим в итоге. Поэтому ЗОЖ – это профилактика. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

От болезней систем кровообращения спасет движение. Хотя бы 40-минутная, но ежедневная прогулка, советует главный врач скорой помощи. Доказывает рекомендацию «турбоняняйка» – так называет себя Людмила. В 58 она легко балансирует и отжимается. Женщины в Бурзянском районе не уступают столичным спортсменкам. Гиревой спорт и скандинавская ходьба – только часть увлечений пенсионерок. Хотя их сложно так назвать.

А вот руководитель администрации Главы республики, которому на работе приходится иметь дело с кучей документов, в обычной жизни предпочитает интеллектуальным шашкам горный альпинизм.

Каждый сам находит себе измерение счастья. И в глобальном масштабе оно может быть. И я рад, что в таком проекте в День влюбленных, с чем и поздравляю. Не только женщин, но и мужчин – влюбленными должны быть две стороны. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Участницы проекта «Преображение» в зеркале увидели себя не только с новым макияжем и прической. Стилисты подобрали гардероб по фигуре. Увидев непривычный образ, девушки решили выглядеть так всегда.

Я себя в зеркале не узнала, никогда не была такой красоткой. Буду поддерживать. Я забыла давно, что я женщина. Теперь вспомнила. Татьяна Сафонова, участница проекта «Территория женского счастья»