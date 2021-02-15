«Жаловался на боли в груди»: в Башкирии в ДТП погиб пенсионер

Вчера, 14 февраля, в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом - водитель "Нивы" на полном ходу съехал в кювет, после чего легковушка опрокинулась. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 16 км автодороги Садовый-Ивановка. За рулем "Нивы" находился 78-летний местный житель.
Водитель автомобиля скончался на месте трагедии. Его супруга рассказала, что по дороге он жаловался на боли в груди.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД по РБ.