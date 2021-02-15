Эльмира Туканова стала главой Госкомтуризма Башкирии

Глава республики охарактеризовал Туканову как профессионала своего дела. Он выразил надежду, что новый назначенец сможет раскрыть весь большой туристический потенциал региона. В конце своей речи Хабиров напомнил, что в Башкирии не принято проходить «курс молодого бойца».