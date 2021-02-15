Эльмира Туканова стала главой Госкомтуризма Башкирии

Эльмира Туканова заняла пост главы Госкомтуризма Башкирии. О ее назначении сообщил руководитель республики Радий Хабиров на оперативном совещании.
Глава республики охарактеризовал Туканову как профессионала своего дела. Он выразил надежду, что новый назначенец сможет раскрыть весь большой туристический потенциал региона. В конце своей речи Хабиров напомнил, что в Башкирии не принято проходить «курс молодого бойца».
Справка
Эльмира Туканова - уроженка Башкирии. Ранее она возглавила Центр развития туризма (ЦРТ) Свердловской области в 2013 году. До назначения она занимала аналогичный пост в Тюменской области.