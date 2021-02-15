Радий Хабиров рассказал об объединении университетов Башкирии

Радий Хабиров на оперативке в Правительстве Башкирии прокомментировал объединение БГУ и УГАТУ. По его словам, это нужно сделать в ближайшее время.
В последнее время в обществе широко обсуждается объединение сил Башкирского Госуниверситета и УГАТУ. Слухи об их слиянии породили в социальных сетях и научном сообществе массу споров. Радий Хабиров на еженедельном совещании пояснил, что все это необходимо для консолидации усилий.
Также руководитель региона высказался и о тех, кто выступает против объединения университетов.
Ранее глава республики уже высказывался об объединении вузов. Неделей ранее на встрече с молодыми учеными он отметил, что вузы должны сохранить свою идентичность и при этом победить в конкурентной борьбе.
Также о своем желании объединиться высказывался и ректор УГАТУ Сергей Новиков. Он заявил, что вуз давно работает совместно с БашГУ и работает над своей трансформацией.
Когда конкретно произойдет объединение высших учебных заведений - неизвестно.