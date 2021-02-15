Радий Хабиров рассказал об объединении университетов Башкирии

Самые сложные решения я беру на себя. Мы сейчас находится в начале большого научного проекта. Это создание нового большого университета. Я вижу, везде уже начались всевозможные провокации узколобых людей, которые не понимают. Если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия БГУ и УГАТУ – мы выплывем из конкурентной борьбы и больше туда никогда не зайдем. Это решение должно быть исполнено.

Радий Хабиров