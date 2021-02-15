В Башкирии 78% больных коронавирусом были выписаны с выздоровлением

В Башкирии число заразившихся коронавирусом достигло отметки в 26 687 человек. Такие данные сообщил глава Минздрава Максим Забелин. По его словам, этот показатель увеличился на 155 случаев инфицирования.

Также министр заявил, что уже 78% заболевших пациентов благополучно побороли болезнь и были выписаны из больниц. Тем, кому нужна круглосуточная медицинская помощь, находятся в стационарах республики. Таких в Башкирии, по состоянию на 15 февраля, 234 пациента. Остальные (более 5 тысяч человек) получают лечение на дому.