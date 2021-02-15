Радий Хабиров потребовал сократить количество пожаров в Башкирии

Я месяц ждал. Понимал, что вы офицер. Если вам нужна моя помощь, скажите. Давайте соберем все службы. Когда гореть-то перестанем? Что изменилось в этом году? Температурный режим что ли? Топят больше? У нас все семьи уязвимы. Мы как будем решать вопросы? Мы договорились, что у нас это год активного долголетия. Что у нас сохранять-то, если у нас горят пачками. Знаете, я так устроен по жизни, я всегда ищу возможности, чтобы их исправить. Я терпел полтора месяца, хватит. Готовьте свои решения.

Радий Хабиров