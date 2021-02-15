Радий Хабиров потребовал сократить количество пожаров в Башкирии

Глава Башкирии на совещании в кабмине республики возмутился
очередными пожарами с жертвами, среди которых оказались и дети.
После доклада руководителя Госкомитета Башкирии по ЧС Радий
Хабиров остался недоволен постоянными пожарами. Он отметил, что каждый год необходимо
снижать смертность. Однако в последнее время возгорания с жертвами происходят
постоянно.
Терпение у руководителя региона закончилось.
Я месяц ждал. Понимал, что вы офицер. Если вам нужна моя
помощь, скажите. Давайте соберем все службы. Когда гореть-то перестанем? Что
изменилось в этом году? Температурный режим что ли? Топят больше? У нас все
семьи уязвимы. Мы как будем решать вопросы? Мы договорились, что у нас это год
активного долголетия. Что у нас сохранять-то, если у нас горят пачками. Знаете,
я так устроен по жизни, я всегда ищу возможности, чтобы их исправить. Я терпел
полтора месяца, хватит. Готовьте свои решения.Радий Хабиров