Радий Хабиров потребовал сократить количество пожаров в Башкирии

Глава Башкирии на совещании в кабмине республики возмутился очередными пожарами с жертвами, среди которых оказались и дети.

Фото №1 - Радий Хабиров потребовал сократить количество пожаров в Башкирии

После доклада руководителя Госкомитета Башкирии по ЧС Радий Хабиров остался недоволен постоянными пожарами. Он отметил, что каждый год необходимо снижать смертность. Однако в последнее время возгорания с жертвами происходят постоянно.

Терпение у руководителя региона закончилось.

Я месяц ждал. Понимал, что вы офицер. Если вам нужна моя помощь, скажите. Давайте соберем все службы. Когда гореть-то перестанем? Что изменилось в этом году? Температурный режим что ли? Топят больше? У нас все семьи уязвимы. Мы как будем решать вопросы? Мы договорились, что у нас это год активного долголетия. Что у нас сохранять-то, если у нас горят пачками. Знаете, я так устроен по жизни, я всегда ищу возможности, чтобы их исправить. Я терпел полтора месяца, хватит. Готовьте свои решения.

Радий Хабиров
Пенальти
Уфиская волна