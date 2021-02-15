В Уфе в детсадах нашли 40 «детей-нарушителей»

Единственное, что я прошу. Это дети. Вы посмотрите, вдруг это просто формальность, каких-то справок не хватает. Просто сделайте им указание и пусть исправят. Но если туда поступают дети без таких заболеваний, директора этих детских садов должны быть уволены. А материалы потом направляйте в прокуратуру.

Радий Хабиров