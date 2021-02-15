В Башкирии за один день поймали 70 пьяных водителей

Только в Уфе было выявлено 11 человек в состоянии алкогольного опьянения. Пойманным на нарушении грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. А тем водителям, которых задержали пьяным за рулем во второй раз, грозит уголовная ответственность.