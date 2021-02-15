Радий Хабиров отказался слушать доклад вице-премьера Башкирии

Сегодня на совещании в Правительстве Башкирии должна была выступить вице-премьер Ленара Иванова с рассказом о развитии программы активного долголетия. 

Фото №1 - Радий Хабиров отказался слушать доклад вице-премьера Башкирии

Однако Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что не будет слушать ее доклад. Ранее он ознакомился с текстом и остался недоволен его содержанием. 

В частности, руководителя республики смутило, что в докладе нет ничего о смертности в регионе. При этом в контексте развития долголетия в республике анализ смертности - один из важнейших аспектов. 

Ленара Хакимовна, я посмотрел ваш доклад, он никуда не годится. У нас история была такая: мы называем годом долголетия и активного здоровья. Я говорил про сокращение смертности. Ничего об этом в вашем докладе я не видел. Берете смертность, анализируете вместе с Забелиным. Препарируйте самоубийства, случайные смерти, отравление алкоголем. Мне прям нарисуйте. Задача к концу года этих людей вернуть. Для этого вы должны четко расписать, что на пожарах людей должно умереть на 20 человек меньше, в ДТП на 55 человек. После этого приходите и пишете план, что вы делаете по пожарам. Это большая бумага. Это не палочками ходить, не туристическая прогулка.

Радий Хабиров
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