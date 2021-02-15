Радий Хабиров отказался слушать доклад вице-премьера Башкирии

Ленара Хакимовна, я посмотрел ваш доклад, он никуда не годится. У нас история была такая: мы называем годом долголетия и активного здоровья. Я говорил про сокращение смертности. Ничего об этом в вашем докладе я не видел. Берете смертность, анализируете вместе с Забелиным. Препарируйте самоубийства, случайные смерти, отравление алкоголем. Мне прям нарисуйте. Задача к концу года этих людей вернуть. Для этого вы должны четко расписать, что на пожарах людей должно умереть на 20 человек меньше, в ДТП на 55 человек. После этого приходите и пишете план, что вы делаете по пожарам. Это большая бумага. Это не палочками ходить, не туристическая прогулка.

Радий Хабиров