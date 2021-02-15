В Башкирии возобновляется диспансеризация населения

Я поставил задачу перед поликлиниками: наметить план и продуманно принять людей, без огромных очередей. Задача — сделать диспансеризацию максимально удобной и комфортной. Обследования не только бесплатны — их можно проходить в рабочее время, на диспансеризацию дается дополнительный выходной тем, кто старше 40 лет. Потому что работодатели тоже заинтересованы в сохранении здоровья сотрудников. Бывает так, что своевременный осмотр врача не только продлевает здоровье на долгие годы, но и спасает жизнь. Мы строим дома, школы, бассейны, культурные центры, чтобы качество жизни наших жителей улучшалось. Но продолжительность жизни зависит прежде всего от того, как мы сами относимся к своему здоровью.

Радий Хабиров