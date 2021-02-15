МВД Башкирии обещает денежное вознаграждение за помощь в поисках педофила

Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина просьба сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонному номеру 02, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, Управление уголовного розыска МВД по РБ (347) 279-33-87.

пресс-служба МВД по РБ