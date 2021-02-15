МВД Башкирии обещает денежное вознаграждение за помощь в поисках педофила

МВД Башкирии объявило о денежном вознаграждении за информацию о мужчине, который объявлен в розыск за совершение особо тяжкого преступления.
43-летний Алексей Викторович Злобин подозревается в совращении несовершеннолетней. Известно, что предполагаемый преступник родом из города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа.
Преступление было совершено ещё в декабре 2017 года. Жертвой преступника стала жительница Октябрьского.
За помощь в установлении местонахождения подозреваемого назначено денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
Фото: МВД по РБ.