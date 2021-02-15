МВД Башкирии обещает денежное вознаграждение за помощь в поисках педофила

МВД Башкирии объявило о денежном вознаграждении за информацию о мужчине, который объявлен в розыск за совершение особо тяжкого преступления.

Фото №1 - МВД Башкирии обещает денежное вознаграждение за помощь в поисках педофила

43-летний Алексей Викторович Злобин подозревается в совращении несовершеннолетней. Известно, что предполагаемый преступник родом из города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа.

Преступление было совершено ещё в декабре 2017 года. Жертвой преступника стала жительница Октябрьского.

За помощь в установлении местонахождения подозреваемого назначено денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина просьба сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонному номеру 02, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, Управление уголовного розыска МВД по РБ (347) 279-33-87.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 

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