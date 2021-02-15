В Уфе неизвестный избил трёх школьников прямо в магазине

13 февраля в Уфе произошла драка прямо в помещении магазина. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Известно, что инцидент произошёл в магазине, которой расположен по улице Вологодской. У кассы между неизвестным мужчиной и тремя учениками 11 класса вспыхнул конфликт.

Ссора переросла в драку, во время которой мужчина жестоко избил подростков, а после сбежал. Мальчикам потребовалась помощь врачей.