В Уфе неизвестный избил трёх школьников прямо в магазине

13 февраля в Уфе произошла драка прямо в помещении магазина. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
Известно, что инцидент произошёл в магазине, которой расположен по улице Вологодской. У кассы между неизвестным мужчиной и тремя учениками 11 класса вспыхнул конфликт.
Ссора переросла в драку, во время которой мужчина жестоко избил подростков, а после сбежал. Мальчикам потребовалась помощь врачей.
Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого в избиении разыскивает полиция.