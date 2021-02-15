Радий Хабиров потребовал сократить смертность населения Башкирии

Такую задачу глава региона поставил перед членами правительства и госкомитетов. 2021-й объявлен в регионе Годом здоровья и активного долголетия. О чём ещё говорили на главном оперативном совещании недели?

На финальном круге чемпионата мира по мотогонкам на льду, который прошёл в Тольятти, уфимец Динар Валеев вырывает победу и возвращает титул в башкирскую столицу. Но услышать гимн России на пьедестале почёта ему не удалось. Причина – в запрете WADA на использование российскими спортсменами государственной символики. Тем не менее, это не омрачило празднование победы нашему земляку.

В честь победителя прозвучал гимн Республики Башкортостан. Это первый случай в истории спорта когда гимн Башкирии исполнен на чемпионате мира. Руслан Хабибов, министр молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан

В Год здоровья и активного долголетия развитию спорта уделят особое внимание. Но без массовой вакцинации от коронавируса достигнуть успеха будет сложно. В Башкирию уже поступило 94 тысячи доз препарата.

Последняя поставка у нас была с 13 на 14 февраля. Поступило 20 тысяч доз. В настоящее время идёт регистрация данной партии вакцины в системе маркировки «Честный знак». Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Печальную статистику озвучил председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Количество смертей на пожарах растёт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, жертв стало больше на 3 человека. Среди них – двое пятилетних детей. Радий Хабиров потребовал разобраться в причинах, чтобы такие истории больше не повторялись.

Если вам нужна моя помощь, вы мне скажите. Давайте у меня соберемся, пригласим все службы, соберем глав муниципалитетов. Когда гореть-то перестанем? Температурный режим увеличился, я понимаю, холодно, топят, но я просил всех глав сельских поселений направить туда, выявить уязвимые семьи. А у нас по 2 ребенка погибают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большой объем работы предстоит и при реализации национальный проектов. На эти цели в текущем году выделено более 26 миллиардов рублей. Как отметил первый вице-премьер правительства Илшат Тажетдинов, в планах – возвести не менее 2 миллионов 260 тысяч квадратных метров жилья, отремонтировать 200 километров автодорог, построить новые магистрали. В республике также появятся новые дома культуры, спортивные объекты, образовательные и детские медучреждения.

Создать 207 точек роста в рамках национального проекта «Образование». Завершить строительство школ в городе Нефтекамске, Уфимском районе, детского сада в Салаватском районе. А также начать строительство детского центра онкологии и гематологии в Уфе. Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Но не все муниципалитеты исполнили свои контрактные обязательства по нацпроектам в прошлом году. В так называемой красной зоне – Дюртюлинский, Краснокамский, Янаульский, Мелеузовский районы, город Агидель.

Из раза в раз у нас это неосвоение. Да, у нас показатель-то неплохой в общем-то. Мы там выше среднего по России. А я не хочу быть выше среднего, я хочу быть на очень высоком уровне. Это только ваша недоработка и недоработка Федеральной антимонопольной службы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе оперативного совещания Радий Хабиров попросил органы прокуратуры разобраться с давлением на уфимскую мэрию со стороны крупных застройщиков. Компания ПСК-6 продолжает строительство целого ряда объектов, по которым нет надлежащих документов. Нарушения есть и при возведении микрорайона «Яркий». Разбираться в ситуации будут на заседании комиссии. Глава региона также отметил, что начал цикл встреч с директорами башкирских санаториев, в частности, «Янган-Тау» под руководством Альфреда Акбашева сумел остаться наплаву в период пандемии, и сейчас там могут пройти реабилитацию после коронавируса жители республики и других регионов. В Год здоровья и активного долголетия членам правительства поручено более детально проработать план работы, чтобы в конечном счёте снизить показатели смертности населения.