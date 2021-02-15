Глава Башкирии рассказал тайну о своем рождении

Радий Хабиров рассказал о том, как он появился на свет. Поделился он с этой историей с жителями республики в социальных сетях.

Руководитель региона выложил фотографию, сопроводив ее многозначительной фразой: «Ну, вот тянет меня сюда... Это роддом Ишимбая». Правда, Хабиров сразу же уточнил, что родился он не здесь, а у себя дома, в деревне Сайраново. Оказалось, что роды у матери главы принимала бабка-повитуха.

«Не думайте, что я здесь родился. Меня приняла бабка-повитуха в деревне Сайраново» Радий Хабиров, глава Башкирии