Глава Башкирии рассказал тайну о своем рождении

Радий Хабиров рассказал о том, как он появился на свет. Поделился он с этой историей с жителями республики в социальных сетях.
Руководитель региона выложил фотографию, сопроводив ее многозначительной фразой: «Ну, вот тянет меня сюда... Это роддом Ишимбая». Правда, Хабиров сразу же уточнил, что родился он не здесь, а у себя дома, в деревне Сайраново. Оказалось, что роды у матери главы принимала бабка-повитуха.
А в Ишибай Радий Хабиров приехал с рабочей поездкой. В местном родильном доме сделан ремонт и закуплена новая мебель. Итоги работ и приехал оценить руководитель республики. Он выразил надежду, что в этом роддоме родится много здоровых детей.