Виновник громкого ДТП на Сочинской в Уфе отправится в колонию на 13 лет

13 лет и 1 месяц колонии общего режима. Такой вердикт сегодня вынес Кировский районный суд Уфы виновнику смертельного ДТП на улице Сочинской. Страшная авария в августе прошлого года унесла жизни троих человек. Еще один пострадавший может навсегда остаться инвалидом. Водитель внедорожника, устроивший ДТП, был пьян. Как проходил процесс и принес ли свои извинения семьям погибших водитель-убийца?

Сегодняшнее утро для Эдуарда Гайнанова началось с последнего слова. Мать пострадавших при виде человека, который лишил жизни ее сына, а другого оставил инвалидом на всю жизнь, не могла сдержать слез. Обвиняемый был против видеосъемки, суд удовлетворил ходатайство защиты. На своем выступлении Гайнанов принес семье извинения – впервые, но мать погибшего не поверила в раскаяние Гайнанова и настаивала только на самом суровом наказании.

Прошу ему только пожизненный срок, другого не прошу. Дилфуза Тошмонова, мать пострадавших

Также на выступлении Гайнанов вспомнил совет своего погибшего отца: «Выпил – бросай ключи от машины в колодец». Но сын пренебрег советом старшего. К слову, автомобиль «Ланд Крузер», на котором двигался обвиняемый, ранее был уже замечен в смертельном ДТП. В 2017 году та же самая «Тойота» сбила на нагаевском шоссе пенсионерку, переходящую дорогу на зебре, только тогда за рулем внедорожника находился отец Гайнанова, до суда он не дожил, не увидел и как оступился сын. В тот день Гайнанов-младший сел за руль пьяным, будучи уже лишенным прав за это же нарушение. Тогда он сначала говорил, что за рулем был не он, потом настаивал на том, что уснул.

Я не ехал никуда, я вообще шел пешком. Эдуард Гайнанов, виновник аварии

В итоге Гайнанов признал свою вину полностью. С его слов, за день до трагедии он праздновал день рождения своей мамы, а на следующий день решил опохмелиться. В следующий раз Эдуард Гайнанов встретится со своей мамой за праздничным столом через 13 лет.

– Эдуард, с приговором согласны? – Согласен.