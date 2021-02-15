Житель Башкирии ударил ножом друга и сам вызвал полицию

В Архангельском районе алкогольная посиделка закончилась поножовщиной. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД по РБ.

В гости к 51-летнему жителю деревни Красная Регизла пришёл 33-летний знакомый. Друзья решили провести вечер за распитием спиртных напитков, хотя хозяин дома более 20 лет не притрагивался к алкоголю.

Дружеский разговор под градусом перерос в конфликт и драку. Тогда хозяин дома схватил нож и ударил им гостя. Быстро осознав содеянное, мужчина позвонил в скорую помощь и полицию и дождался приезда служб, сидя с пострадавшим приятелем.