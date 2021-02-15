Полуфинал юниорской лиги КВН Башкирии впервые пройдет в ТВ-формате

Впервые в телевизионном формате. В Уфе состоялся полуфинал юниорской лиги КВН Республики Башкортостан, трансляцию которого можно будет увидеть на телеканале «Вся Уфа». Это стало возможным благодаря гранту главы республики при поддержке регионального Фонда содействия гражданскому обществу.
Участие в игре принимали восемь команд: по одной из городов Стерлитамак и Благовещенск, остальные коллективы представляли уфимские школы.
Это детский КВН, и участвуют в нем исключительно школьники. Сезон завершится финальной игрой, которая состоится ориентировочно в конце марта. Победитель получит возможность представлять республику на международном фестивале детских команд КВН, который пройдет в Анапе.