Полуфинал юниорской лиги КВН Башкирии впервые пройдет в ТВ-формате

Сезон начался у нас в ноябре, в связи с эпидемиологической ситуацией мы проводили его в формате съемок. А сейчас наконец-то есть возможность провести в формате офлайн, уже с 70-процентной посадкой зрителя в зале.

Регина Шайхутдинова, директор Первой лиги Международного союза КВН в г. Уфе